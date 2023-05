Festa per lo scudetto del Napoli, bandiere e striscioni esposti dal San Carlo al Tribunale

Festa per lo scudetto del Napoli, bandiere e striscioni esposti dal San Carlo...

È tutto pronto per la festa per lo scudetto del Napoli: il capoluogo campano è in fermento per la vittoria del club azzurro.

Dal Teatro San Carlo al Tribunale, il capoluogo campano freme in attesa di poter dare inizio alla festa per lo scudetto del Napoli. In attesa del risultato del match con l’Udine, sagome dei calciatori, striscioni e bandiere hanno invaso la città.

Tutta Napoli è in fermento: la città è pronta a festeggiare il possibile terzo scudetto della storia del club azzurro. L’euforia per la vittoria contro l’Udinese ha travolto ogni angolo della città, compreso il Teatro San Carlo. Al Massimo Lirico Partenopeo, sulla facciata principale in piazza Trieste e Trento, è stato affisso uno striscione azzurro e il tricolore. “L’opera delle opere… Napoli campione d’Italia!”, si legge sullo striscione firmato dai lavoratori del San Carlo. La scritta è incorniciata tra i due scudetti già vinti dal club di Luciano Spalletti.

Il Massimo Lirico partenopeo, tuttavia, non è l’unico edificio addobbato a festa. In tutta la città c’è un tripudio di bandiere azzurre che sventolano, scudetti e tricolori. Il popolo napoletano è pronto a festeggiare il titolo atteso da oltre trent’anni, da quando venne conquistato dal Napoli di Maradona.

Anche il Tribunale e il Consolato americano si tingono di bianco e azzurro

Nelle piazze partenopee, sono state disposte le sagome dei calciatori azzurri, primeggiano quelle di Osimhen e Kvara che spuntano dai balconi di Scampia, da quelli del Vomero e del centro storico. Le bandiere azzurre sono in bella mostra anche all’interno del Palazzo di Giustizia al Centro Direzionale, sede del Tribunale di Napoli, in corrispondenza dell’edicola che si trova nei pressi dell’ingresso.

L’eccitazione dei tifosi azzurri ha investito anche il Consolato degli Stati Uniti d’America a Napoli, in piazza della Repubblica. L’edificio è bardato di bianco e di azzurro per rendere omaggio alla squadra.