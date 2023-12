Il 2023 è ormai agli sgoccioli e con lui tante agevolazioni che ci hanno accompagnato nel corso degli ultimi anni. Uno di questi è il bonus dell’acqua potabile che, però, è ancora possibile richiedere in questo mese di dicembre.

Bonus acqua potabile: di cosa si tratta

Il bonus acqua potabile è stata un’agevolazione che prevedeva un credito d’imposta del 50% per acquistare e installare sistemi di filtraggio per razionalizzare e migliorare la qualità dei rubinetti, così da incentivare le famiglie a ridurre il consumo di contenitori di plastica. Un bonus che è stato attivo per tutto questo 2023, ma che con l’arrivo dell’anno nuovo sparirà. Per il momento, però, è ancora possibile approfittarne, ma si deve fare in fretta.

Bonus acqua potabile: come richiederlo

Per poter richiedere questo bonus è fondamentale che l’importo delle spese sostenute per l’acquisto di impianti per migliorare la qualità dell’acqua sia documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale. Nel caso il lavoro sia richiesto da un privato, se si vorrà richiedere il beneficio, non si potrà procedere al pagamento in contanti. Per inviare i documenti, si dovrà poi accedere al sito dell’Agenzia, nella parte dell’Area riservata, accedere a Servizi e poi a Agevolazioni. A questo punto apparirà la voce Credito di imposta per il miglioramento dell’acqua potabile. Importante sottolineare che i file inviati in questa sezione, per poter essere presi in considerazione, dovranno essere controllati tramite apposito software della stessa Agenzia.