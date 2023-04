Momenti di paura nella serata di Pasquetta a Firenze. Una violenta lite è scoppiata tra coinquilini ed è spuntata una motosega. Tre persone sono rimaste ferite.

Firenze, lite tra coinquilini con motosega: tre persone ferite

Momenti di paura nella serata di Pasquetta in un condominio in via di Scandicci, a Firenze. Una violenta lite tra coinquilini si è trasformata in un’aggressione con una motosega. Sono state coinvolte tre persone, una coppia di italiani e un 43enne tunisino. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione di alcuni vicini. Gli agenti hanno trovato un uomo di 47 anni con lievi ferite al gomito e la compagna di 43 anni con il volto tumefatto. In casa era presente anche un tunisino di 43 anni con una ferita sull’addome provocata dalla motosega.

Le versioni sono contrastanti

Per il momento non è stato possibile ricostruire con esattezza quando accaduto perché le versioni dei fatti sono contrastanti. L’origine sembra essere dovuta a precedenti dissidi. Il tunisino e l’italiano si erano già denunciati reciprocamente per problemi di convivenza nell’appartamento, nel quale sembra che la donna non viva più da tempo. La donna ha riportato fratture multiple al volto, con 30 giorni di prognosi. Il tunisino se l’è cavata con 10 giorni di prognosi e l’italiano con qualche graffio. Gli agenti hanno sequestrato la motosega. Da chiarire chi l’abbia tirata fuori durante la lite.