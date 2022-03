Una donna e i due figli di 3 anni sono stati trovati morti in auto in un parcheggio a Melbourne in Florida. Il quartiere allarmato per l'odore dei corpi

Una donna e i due figli di 3 anni sono stati trovati morti in auto in un parcheggio a Melbourne in Florida. Il quartiere allarmato per l’odore dei corpi in decomposizione.

Florida, mamma e due bambini trovati morti in auto

I corpi in decomposizione di una donna di 35 anni e dei suoi due figli di 3 anni sono stati trovati in un’auto in un parcheggio a Melbourne, in Florida. Erano sui sedili dietro, con i finestrini appannati. A dare l’allarme sono stati i residenti del quartere che, pur non riuscendo a vedere all’interno del veicolo, sono stati allarmati dal forte odore dei corpi in decomposizione. Non è ancora chiaro quando siano morti e quanto tempo siano rimasti all’interno dell’automobile.

Gli investigatori al momento sono in attesa dei referti dell’autopsia e degli esami tossicologici per capire se sia morta prima la madre dei due gemelli oppure se il decesso sia avvenuto nello stesso momento.

Il sospetto del padre della donna

I filmati delle telecamere di sorveglianza potranno stabilire è stata parcheggiata l’auto e se la donna ha avuto dei contatti con altre persone. Mentre la polizia continua ad indagare, il sospetto del padre della 35enne riguarda la droga, di cui la donna faceva uso in passato.

Potrebbe aver avuto un ruolo nella tragedia che gli ha portato via la figlia e i due nipotini. “I gemelli erano il suo orgoglio e la sua gioia. Tutto quello che riesco a pensare è che forse la macchina era in funzione e lei si è addormentata” ha dichiarato l’uomo, che non parlava con la figlia dallo scorso 11 marzo.