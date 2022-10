Formiche in casa a novembre: come allontanarle senza pesticidi

Tenere i contenitori ben chiusi, avere una pulizia degli ambienti e usare metodi naturali sono le soluzioni più indicate per scacciare le formiche.

Ci sono insetti che possono essere fastidiosi per buona parte dell’anno. Sono piccoli, ma irritanti. Stiamo parlando delle formiche che possono entrare in casa anche nel mese di novembre attratte dal cibo o da altre scorte. Per scacciarle senza veleni, forniamo tutte le soluzioni e consigli più indicati per il benessere di tutti.

Formiche in casa a novembre

Sebbene siano presenti soprattutto nei mesi estivi, le formiche sono insetti molto piccoli che possono rendere la vita un inferno specialmente se capita di trovarle dentro casa. In novembre, anche se in modo sporadico, sicuramente possono fare la loro ricomparsa a causa di qualche residuo di cibo o semplicemente vogliono un posto caldo in cui stare.

Possono rappresentare un incubo per tutto l’anno. Dalle crepe dei muri sino al balcone o al terrazzo, questi piccoli insetti, ma molto fastidiosi, possono entrare da ogni parte in casa. Solitamente entrano in casa in questo periodo per cercare del cibo da portare nel formicaio e così sfamarsi durante i mesi invernali. Preparano le provviste per i mesi più freddi.

Sebbene vi siano anche altre specie, come le rosse, le formiche nere sono le più comuni che entrano in casa. Le piante, i sottovasi che si hanno nell’abitazione o nel giardino sicuramente sono i luoghi preferiti in cui si annidano. Invadono le case perché cercano cibo e residui di alimenti che cadono sul pavimento come le briciole di pane che le attirano.

Sono molto golose di sostanze zuccherose e zuccherine, oltre a frutta e carboidrati, cereali, merendine, ecc. Tutti gli alimenti ricchi di zuccheri sono i preferiti da questi insetti. Ci sono poi delle specie che tendono a costruire il nido sotto i pavimenti oppure in giardino nelle aree soleggiate. Si consiglia di fare attenzione a non spargere troppe briciole di cibo perché arrivano in casa.

Formiche in casa a novembre: consigli

Possono creare delle vere e proprie colonie infestando le abitazioni e la presenza delle formiche rischia di minacciare l’igiene degli spazi abitativi. Si possono trovare soprattutto in cucina perché attratte dalle stoviglie sporche nel lavabo o dai residui di cibo sparsi per terra o sul piano di lavoro. Per evitare di avere una colonia in casa, è bene affidarsi ai giusti consigli e rimedi.

Si possono prendere dei provvedimenti a tal proposito. Dal momento che le formiche sono attratte dalle briciole e scorte di cibo, si raccomanda di eliminarle dalle superfici della cucina e conservare i vari alimenti in contenitori chiusi ermeticamente. In questo modo si evita il contatto con questi insetti garantendo un ambiente pulito.

Chi ha cani o gatti in casa deve provvedere a una corretta pulizia delle ciotole degli animali domestici poiché possono essere attratte dal cibo all’interno. Bisogna poi bloccare alcune fessure e punti di ingresso come le crepe o i buchi che si sono venuti a creare con il tempo. Oltre a questi accorgimenti, ci sono poi dei rimedi naturali.

Per allontanare le formiche dalla casa nel mese di novembre, si può usare il pepe di Cayenna che è molto irritante per questi insetti oppure il borotalco da spargere nei punti di ingresso. Si possono anche preparare delle soluzioni a base naturale come le bucce di cetriolo per cui hanno una profonda avversione.

