Formiche in casa: come comportarsi senza usare pesticidi

Pulire la casa eliminando i residui di cibo, insieme anche ai giusti prodotti naturali, contribuisce ad allontanare le formiche in casa.

Sono diversi gli insetti che possono insinuarsi in casa per svariati motivi e, tra questi, alcuni dei più comuni, sono sicuramente le formiche, minuscoli, ma capaci di infastidire. Scopriamo come cacciarle da casa senza l’uso di pesticidi o veleni che sono dannosi anche per gli esseri umani.

Formiche in casa

Sono insetti molto piccoli, ma alquanto fastidiosi proprio perché tendono a insinuarsi un po’ dappertutto. Le formiche sono insetti che compaiono soprattutto durante i mesi primaverili ed estivi, anche se non è raro trovarne alcuni esemplari in questo periodo. Possono giungere in cucina perché attirati dagli odori della dispensa.

Avendo questi insetti un olfatto particolarmente sviluppato, possono arrivare in casa anche perché attratte dagli odori dei piatti e delle stoviglie che sono nel lavabo oppure da briciole di cibo o pane in terra. Sono attratte soprattutto dai dolci e dai cibi zuccherini e, per questa ragione, bisogna chiudere i vari contenitori del zucchero e del miele.

Possono essere un problema comune alquanto fastidioso. Molto spesso è sufficiente trovare la zona in cui si trovano che può essere tra i buchi delle mattonelle o all’interno di un vaso in modo da capire da dove arrivano in casa e, quindi, cercare di eliminarle immediatamente. Ci si può affidare a metodi e soluzioni naturali.

Quando le temperature cominciano ad abbassarsi, ecco che le formiche escono dai loro rifugi andando alla ricerca di cibo e la casa diventa così il luogo ideale in cui cercare l’alimentazione per sopravvivere. Essendo molto piccole, possono infilarsi ovunque: dai telai delle finestre sino ai tubi dell’acqua o in alcune insenature in cucina.

Formiche in casa: come comportarsi

Per evitare che le formiche possano entrare in casa, è importante sapersi comportare nel modo giusto adottando alcuni stratagemmi considerati particolarmente efficaci utili a eliminarle e allontanarle da casa. Come già detto, bisogna conservare il cibo soprattutto dolce in contenitori da sigillare e chiudere ermeticamente in modo che non possano attrarle.

Una corretta pulizia e igiene degli ambienti della casa: dalla cucina al terrazzo o davanzale è assolutamente indispensabile. In questo modo si possono rimuovere le briciole e i rifiuti che sono fonte di attrattiva per loro. Controllare poi gli infissi e i buchi o crepe nei muri provvedendo a una stuccatura perché sono proprio questi i luoghi da dove giungono.

Bisogna poi tenere pulite le grondaie che sono un habitat ideale per le formiche perché qui possono trovare i materiali necessari a costruire il loro nido e, quindi, la loro casa per i giorni a seguire. Fare anche particolare attenzione alla legna tenendola lontana da casa eliminando quella marcia che può essere presente nell’abitazione.

Ci sono poi una serie di rimedi naturali che allontanano le formiche da casa. Tra i vari rimedi a base naturale vi è il succo di limone, ma anche la cannella sia in polvere che olio, in quanto emana un odore non particolarmente gradito a questi insetti. Vi è poi un rimedio efficace e di qualità come Ecopest Home che è un repellente che non le fa avvicinare neanche a casa.

Formiche in casa: miglior rimedio naturale

Come si è visto, sono tantissime le soluzioni anche a base naturale che aiutano ad allontanare le formiche in casa, ma questi metodi possono non avere la giusta efficacia. Per un metodo maggiormente efficace e soprattutto duraturo, si consiglia Ecopest Home, considerato il repellente migliore in commercio e l’alternativa valida agli insetticidi.

Un rimedio di qualità e un investimento sicuro, oltre che a basso costo. Le sostanze dannose non fanno bene agli insetti, ma neanche agli esseri umani. Per questo, Ecopest Home è la soluzione adatta. Un repellente elettronico che sfrutta la tecnologia a ultrasuoni e interferenza magnetica facendo in modo che neanche si avvicinino all’abitazione.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula sicura, ecologica in quanto non usa batterie e silenziosa, da posizionare in camera da letto proprio perché non fastidiosa. Permette di garantire la giusta tranquillità e serenità, oltre a non essere dannosa né per gli animali domestici, ma neanche per gli esseri umani. Bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica affinché sprigioni tutti i suoi benefici.

Ha un raggio d’azione di circa 250 metri quadrati fornendo una barriera naturale e una difesa contro qualsiasi insetto: non solo le formiche, ma anche le vespe, le cimici, i calabroni e anche i topi. Protegge per tutto il giorno sette giorni su sette.

Un repellente come Ecopest Home non è ordinabile nei negozi o Internet, ma solo sul sito ufficiale del prodotto dove si compila il modulo con i propri dati approfittando dell’offerta di due confezioni a 49,90€ invece di 98 con modalità di pagamento tramite Paypal, carta di credito oppure direttamente con la formula del contrassegno, quindi i contanti al corriere alla consegna della merce a casa.