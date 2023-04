Formula 1 in lutto per la scomparsa di Gianfranco Palazzoli: l'omaggio a "Pal Joe"

Formula 1 in lutto per la scomparsa di Gianfranco Palazzoli: l'omaggio a "Pal...

Formula 1 in lutto per la scomparsa di Gianfranco Palazzoli: l'omaggio a "Pal...

Formula 1 in lutto per la scomparsa di Gianfranco Palazzoli: l'omaggio a "Pal...

Lo chiamavano Pal Joe. Un po’ come Lo chiamavano Trinità, ma il suo cavallo era a quattro ruote. Ci lascia oggi, mercoledì 12 aprile 2023, uno degli uomini e piloti che hanno scritto la storia italiana: è morto Gianfranco Palazzoli. Aveva 90 anni.

L’eclettismo senza fine di Gianfranco Palazzoli

Vinceva spesso e si divertiva sempre, nel Turismo con l’Abarth 850 e poi anche coi prototipi. Si è spento all’ospedale San Carlo di Milano a seguito delle conseguenze di una frattura riportata al femore. Gianfranco – forse lui preferirebbe essere chiamato qui Pal Joe – è stata una figura a dir poco eclettica nel panorama sportivo azzurro: tante passioni sposate in un solo uomo da un collante unico: l’amore per lo sport. È stato pilota, in moto con Rumi, Iso e Aermacchi, per poi passare alla versione gentleman (non professionista). Degna di memoria è anche la sua carriera nel tennistavolo, per cui ha partecipato anche a tornei internazionali.

La Formula 1

Tra una pista e l’altra, a un certo punto ha trovato quella più veloce di tutte: la Formula 1. Con la Osella. Arturo Merzario è entrato nella sua scuderia quando lui ne era direttore sportivo, per intenderci. Tyrrell, Williams, Toleman, Alfa-Romeo. E qui si è fermato: con il marchio milanese è tornato nel turismo. Ma non per sempre. Dopo poco ha tentato una seconda crociera in Formula 1, da cui purtroppo è uscito naufrago. Omaggio a lui e alla sua eterna galanteria a quattro ruote.