Forte odore a bordo e mal di testa tra personale e passeggeri: emergenza sul ...

Forte odore a bordo e mal di testa tra personale e passeggeri: emergenza sul ...

Momenti di paura a bordo del volo della United Airlines diretto nel New Jersey che ha dovuto fare un atterraggio di emergenza a Dublino, dopo che diversi passeggeri e membri dell'equipaggio hanno accusato malori, segnalando un forte odore di carburante a bordo.

Atterraggio di emergenza a Dublino per un volo della United Airlines diretto nel New Jersey. A bordo un forte odore di carburante ha causato malori tra personale ed equipaggio. I dettagli.

Forte odore a bordo e mal di testa tra personale e passeggeri: emergenza sul volo

Un volo transatlantico della United Airlines è stato costretto a un atterraggio di emergenza nello scalo irlandese di Dublino.

Per l’esattezza si è trattato del volo Boeing 757-224 decollato da Dublino senza problemi alle ore 14.10 (con destinazione Newark, nel New Jersey) ma costretto a invertire rotta per rientrare nello scalo irlandese. Il motivo? Diversi passeggeri e membri dell’equipaggio hanno accusato malori e mal di testa segnalando un forte odore di carburante a bordo.

Come riportato da Aviation Herlad, l’aereo, dopo essere arrivato a una altitudine di 31mila piedi, ha interrotto la salita, con i piloti che hanno appunto dichiarato l’emergenza a bordo e invertito la rotta.

Strano odore a bordo, malori tra passeggeri e personale: ispezioni in corso

Il Boeing 757-224 della United Airlines è atterrato senza problemi all’aeroporto di Dublino, dal quale era partito poco prima.

Come detto i piloti sono stati costretti a dichiarare l’emergenza e fare inversione di rotta dopo che diversi passeggeri e membri dell’equipaggio hanno manifestato malori, tra cui mal di testa, bruciore agli occhi e alla gola, segnalando un forte odore di carburante. Una volta completata la fase di rullaggio verso la piazzola di sosta, subito sono saliti a bordo i sanitari, per controllare lo stato di salute di equipaggio e passeggeri. Il volo è stato poi cancellato con l’aereo che è stato ritirato dal servizio al fine che possa essere sottoposto a ispezioni e a tutte le verifiche del caso. L’obiettivo principale quello di individuare la fonte dell’odore che ha causato malessere a bordo del velivolo della United Airlines.