Francesco Gabbani svela: “Ecco perché mi sono vaccinato”

Francesco Gabbani ha svelato di essersi sottoposto al vaccino anti-Covid e ha spiegato le sue opinioni in merito.

Francesco Gabbani ha svelato la sua opinione in merito ad alcuni “temi caldi” come l’importanza dei vaccini anti-Covid e le recenti bufere che hanno travolto Salmo per il suo concerto con maxi-assembramento a Olbia.

Francesco Gabbani: i vaccini

Francesco Gabbani ha svelato di essersi sottoposto alla vaccinazione anti-Covid e in merito ai no-vax e ai “complotti anti-vaccino” ha affermato: “Non credo negli slanci complottisti. Vaccinarsi è un segnale di civiltà. Non possiamo più permetterci di andare a intermittenza come in questi due anni”. In merito all’emergenza Coronavirus e alle polemiche che hanno interessato il rapper Salmo (che ha organizzato un concerto “a sorpresa” a Olbia, dove centinaia di persone si sono accalcate sotto il palco) Gabbani ha sottolineato che, pur stimando il collega, non avrebbe fatto lo stesso: “Una cosa del genere sta nel suo modo di essere e nel suo linguaggio, ma è stata una mancanza di rispetto delle regole.

Allora siamo tutti fessi noi che le abbiamo rispettate? Non giudico l’atto, ma non lo avrei fatto”, ha dichiarato l’ex vincitore di Sanremo. Come lui anche molti altri colleghi artisti hanno condannato il gesto di Salmo: tra questi Fedez, Alessandra Amoroso e tanti altri.

Francesco Gabbani: il nuovo album

Venerdì 3 settembre uscirà il video di La rete, singolo che anticipa il nuovo album di Francesco Gabbani. Oltre alla nuova canzone il cantante debutterà al cinema con il film ‘La donna per me’, con Andrea Arcangeli e Alessandra Mastronardi.

A tal proposito Gabbani ha dichiarato: “Si tratta di una commedia esistenziale-romantica in cui sono l’amico musicista di Andrea che si sta per sposare. Fare l’attore è un lavoro serio e diverso dal girare un videoclip dove ti comporti in maniera spontanea”. Gabbani ha anche svelato qualche dettaglio in merito al suo look nel film: “Mi si vedrà con un aspetto diverso: baffo lungo e pizzetto. Siccome abbiamo girato in concomitanza con Sanremo dove ero ospite di Ornella Vanoni è tutto trucco: colla, capelli veri e crine di cavallo.

Ho anche scritto una canzone per il film, un brano intimista”, ha ammesso.

Francesco Gabbani: la fidanzata

Dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Dalila Lardella Francesco Gabbani è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, una ragazza di nome Giulia.