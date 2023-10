Francesco Vecchi papà per la seconda volta: l'annuncio in diretta tv

Francesco Vecchi papà per la seconda volta: l'annuncio in diretta tv

Francesco Vecchi è diventato papà per la seconda volta e lui stesso ha annunciato la nascita del suo secondo figlio nel corso della diretta a Mattino Cinque.

Francesco Vecchi: è nato il secondo figlio

Francesco Vecchi e sua moglie Tina – caporedattrice di Mattino Cinque – sono diventati genitori del loro secondo bambino, il piccolo Paolo. Il conduttore e sua moglie sono convolati a nozze nel 2020, e insieme hanno già avuto il piccolo Enrico.

“Mi fa molto piacere condividere con te e con chi ci segue questa notizia che ha riempito il cuore di gioia mia e di mia moglie Tina. È nato Paolo ieri, il mio secondogenito. Questa è la foto della sua manina. È stata una gioia immensa, ho sentito il cuore che si espandeva per fare spazio a tutto l’affetto che merita questi 3 chili e 300 grammi di bimbetto”, ha dichiarato Francesco Vecchi felice e commosso durante la diretta.

In tanti sui social gli hanno fatto le congratulazioni per l’arrivo del suo secondo figlio, e sono curiosi di saperne di più.

Il conduttore e sua moglie sono sempre stati estremamente riservati per quanto riguarda la loro vita privata e non sono noti molti retroscena in merito alla loro storia d’amore e al loro primo incontro.