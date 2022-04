Franco Bortuzzo, like ad un post contro Lulù: “Storia spinta dagli autori”

Franco Bortuzzo piazza un like ad un post contro Lulù: i fan si schierano con la Selassié.

Franco Bortuzzo non ha commentato la rottura tra il figlio Manuel e Lulù Selassié, ma ha commesso uno scivolone che non è sfuggito ai fan. Il padre del nuotatore ha piazzato un like ad un post social contro la principessa etiope.

Franco Bortuzzo: like ad un post contro Lulù

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati e, stando a quanto sostiene la principessa etiope, è colpa della famiglia di lui. Il clan del nuotatore non ha commentato le sue parole, ma il signor Franco ha commesso uno scivolone che non è sfuggito ai fan della sorella di Clarissa e Jessica. L’uomo ha messo un like ad un post Instagram contro Lulù. Il commento in questione prende le difese della famiglia Bortuzzo, accusando la Selassié di essersi avvicinata a Manuel soltanto perché le faceva comodo a livello mediatico.

Il post contro Lulù Selassié

Il post contro Lulù recita:

“Da ieri, quando Manuel Bortuzzo ha dato notizia all’Ansa della rottura con Lulù – cosa che fa davvero ridere – ho letto in giro di tutto e di più. Sapete cosa penso? Troppo semplice dare la colpa alla famiglia di Manuel. La verità è che quella storia non doveva partire prima, era spinta dagli autori. Poi Manuel, ok, oramai ci avrà cavalcato l’onda ma ormai nel circo mediatico del GF Vip ci era entrato. Lulù ha scelto quello che l’avrebbe messa più in luce diciamolo gli altri non se la sarebbero calcolata di pezza”.

Stando a quanto sostiene l’utente, la Selassié ha scelto di avvicinarsi a Manuel soltanto perché l’ha visto come un personaggio forte, che avrebbe potuto fare emergere anche lei.

Una storia da reality

Il post che è tanto piaciuto a Franco Bortuzzo termina così:

“Troppo facile dare la colpa di una stupida rottura di una storia d’amore da reality alla famiglia Bortuzzo, ma che ne sapete voi dei sacrifici che hanno dovuto fare i genitori di Manuel per stagli dietro per aiutarlo? Che ne sapete voi dei sacrifici che devono fare i genitori per i ragazzi disabili… La verità è una sola non ne sapete nulla siete solo capaci di giudicare e basta vorrei davvero farvi provare cosa significa solo per un giorno e allora potreste dire la vostra!”.

Come reagirà Lulù? Al momento, tutto tace.