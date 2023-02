Frontale tra due auto a Piacenza: morto un 27enne

Tragedia nel piacentino: un’Alfa Romeo Gt e una Jeep Grand Cherokee sono state protagoniste di un violento incidente frontale.

Il luogo del misfatto è stata la località Cattagnina di Rottofreno, lungo la via Emilia Pavese. Il tragico impatto ha registrato una vittima, Davide Cecere, deceduto immediatamente dopo lo scontro a soli 27 anni.

L’accaduto risale alla giornata di martedì 14 Febbraio 2023: la vittima si trovava alla guida di una Alfa Romeo Gt quando, alle porte del comune di Rottofreno, si è scontrato frontalmente con una Jeep Grand Cherokee, proveniente dalla direzione opposta.

L’intervento dei soccorsi ed il tragico decesso: Davide Cecere muore a soli 27 anni

L’arrivo immediato dei soccorsi è stato vano per la vittima: per Davide Cecere, ormai, non v’era più nulla da fare. Infatti, sono intervenuti sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco, i sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e l’auto medica del 118 del Pronto Soccorso di Piacenza.

Alla guida della Jeep coinvolta nell’impatto era una donna, finita fuori dalla carreggiata dopo lo scontro ma rimasta cosciente, pur riportando numerosi traumi.

Nella giornata di ieri, la circolazione automobilistica sul luogo del delitto è stata impedita per due ore per ordine del comandante Paolo Costa, in modo da consentire alla polizia di effettuare i primi rilievi del caso.