Marta Fascina in lacrime e mano nella mano con Marina Berlusconi ai funerali ...

Per l’intera durata dei funerali di Silvio Berlusconi, Marta Fascina si è mostrata in lacrime e sempre accanto a Marina Berlusconi.

È straripante il dolore provato da Marta Fascina per la scomparsa del compagno Silvio Berlusconi: per tutta la durate dei funerali celebrati al Duomo di Milano, la deputata ha pianto ed è sempre apparsa vicina alla primogenita dell’ex premier, Marina.

Funerali Berlusconi, Marta Fascina in lacrime: ripresa mano nella mano con la primogenita Marina

Marta Fascina è entrata al Duomo di Milano insieme a Marina Berlusconi: le due donne hanno varcato la soglia dell’edificio tenendosi per mano. In chiesa, per l’intera durata della funzione, la compagna del Cavaliere è stata seduta accanto alla primogenita nel primo banco vicino all’altare, con lo sguardo fermo sul feretro. Insieme alle due donne, gli altri quattro figli dell’ex premier e l’ex moglie dell’86enne, Veronica Lario.

Le immagini che ritraggono Marta e Marina mano nella mano sono passate inosservate. Dimostrano, infatti, che il rapporto tra le due donne sia sereno, a fronte dei rumors.

La carezza e il bacio alla bara

La compagna dell’ex premier ha pianto per tutto il tempo e, conclusa la funzione, ha accompagnato la bara del leader di Forza Italia lungo la navata centrale e fino al carro funebre sul quale è stata caricata.

Le telecamere presenti in piazza Duomo hanno filmato la deputata forzista mentre accarezzava e baciava il feretro con il viso straziato dalle lacrime. Quando la vettura si è messa in moto, l’ha seguita a piedi in corteo senza mai perdere di vista il compagno ormai defunto.