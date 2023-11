Dopo lo scandalo dei fuorionda di Andrea Giambruno trasmessi da Striscia la notizia, a finire nel mirino questa volta è Michele Guardi.

Le parole dei fuorionda

Le frasi shock verranno trasmesse in un servizio delle Iene che andrà in onda questa sera.

Possiamo sentire come Guardi pronunci nel fuorionda queste frasi: “Cane Magalli, cane Magalli, levatelo! Signorina sorrida, finga di esistere. Che ca*** mastica questa pu***ana?! Mi è passata la tra dietro per caso ragazzi? Ma levalo sto fr***o di m! Levatelo, levate di lì il fr***o. Questo che grida, è il fr***o di me***a.”

La risposta di Michele Guardi

Michele Guardi è tranquillo, confessando che questi audio sono vecchi. Dice infatti: “Cose vecchie. Non ha rilievo per me. Sono assolutamente tranquillo”.

Parte di quei fuorionda sarebbero già stati trasmessi ben 11 anni fa.

Continua Guardi: “Io omofobo? Nelle mie redazioni l’80% è donna. La capa del gruppo è una donna: Giovanna Flora. Se fossi omofobo metterei da parte le donne, starei solo con gli uomini e prenderei a calci le donne. Non sono così. Io con le donne sono non rispettoso… di più! Lo dicono i fatti, non le parole. Io mi giovo della loro capacità e della loro intelligenza, da sempre, non da ora.”