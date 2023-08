La donna di 61 anni è stata presa a sassate in strada dallo sconosciuto: un passate lo ha messo in fuga

Un uomo senza fissa dimora, ha preso ieri a sassate una donna di 61 anni . L’aggressione è avvenuta fra le strade di Genova ed è stata segnalata ai carabinieri da una ragazza che ha visto la scena dal balconcino di una casa lì vicino. Nel frattempo, un passante aveva fatto scappare il 34enne aggressore.

Era circa l’ora di pranzo di ieri, lunedì 22 agosto, quando una donna di 61 anni è stata aggredita a Genova da un uomo di 34 senza fissa dimora. La donna stava camminando per strada quando è stata raggiunta da una pietra di 20 centimetri che l’ha colpita sul cranio. Subito dopo, il 34enne responsabile del lancio del sasso, ha impugnato nuovamente l’arma e ha colpito altre volte la malcapitata. Un passante ha notato la scena e non ha avuto timore nell’intervenire e mettere in fuga l’aggressore. Nel frattempo, una ragazza che sentendo gli schiamazzi era uscita sul balcone di casa, si è premunita di chiamare i soccorsi.

L’arresto del 34enne e la corsa in ospedale

Mentre i medici del 118 hanno trasferito la donna in ospedale dopo averle fornito le prime cure del caso sul posto, i carabinieri si sono messi sulle tracce dell’aggressore. L’uomo è stato trovato poco distante, in via Molassana ed è stato arrestato. La 61enne, invece, sembrava inizialmente stare bene, ma dopo qualche minuto le sue condizioni di salute hanno iniziato a peggiorare: è grave.