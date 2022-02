Genova, muore da solo in casa: i vicini sigillano la porta e non chiamano i soccorsi

Un uomo di 67 anni è morto da solo in casa. I vicini, invece di chiamare i soccorsi, hanno deciso di sigillare la porta per non sentire il cattivo odore.

Genova, muore da solo in casa: nessuno chiama i soccorsi

Da Genova arriva una storia davvero molto triste, che parla di solitudine e di indifferenza. Un uomo di 67 anni è morto in casa, mentre era da solo. I vicini di casa non hanno chiamato i soccorsi, ma hanno deciso di sigillare la porta della sua abitazione, in modo da non sentire il cattivo odore. Il fatto è accaduto nel quartiere Sant’Eusebio, in via Mermi.

I servizi sociali hanno lanciato l’allarme

A lanciare l’allarme sono stati i servizi sociali, che da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con l’uomo. Sul posto si sono immediatamente recati i vigili urbani e i vigili del fuoco. Quando gli agenti sono arrivati davanti alla sua abitazione, hanno scoperto che la porta era stata sigillata con lo scotch. Erano stati i vicini di casa, che non volevano sentire il cattivo odore. Gli stessi che non hanno chiamato i soccorsi.

L’uomo era morto da una settimana

Gli agenti hanno dovuto togliere lo scotch per riuscire ad aprire la porta ed entrare nell’abitazione. Quando sono entrati hanno trovato l’uomo privo di vita in terra, sopra ad un piumone. Il medico legale ha dichiarato che sul corpo non erano presenti segni di violenza e che l’uomo era morto da una settimana.