Georgina sorprende Cristiano Ronaldo con una Rolls Royce rarissima: quanto costa il regalo di Natale?

Quanto costa il regalo di Natale – una Rolls Royce rarissima – che Georgina Rodriguez ha fatto al compagno Cristiano Ronaldo? Subito dopo aver ricevuto la preziosa auto, il campione portoghese ha deciso di farsi immortalare con la vettura e condividere lo scatto sui social.

Georgina sorprende Cristiano Ronaldo con una Rolls Royce rarissima

Una nuova auto ha implementato il garage di lusso e super esclusivo di Cristiano Ronaldo. Il regalo di Natale è stato scelto dalla moglie del campione, Georgina, che è andata sul sicuro tornando a puntare sulla smisurata passione di Cr7 per i motori. Dopo la Cadillac Escalade da circa 300 mila euro donata per i 37 anni del compagno, lo scorso 5 febbraio, e la Mercedes Brabus Clssse G da 600 mila euro fatta recapitare per il 35esimo compleanno del calciatore, a Natale 2022 è stata la volta di una Rolls Royce rarissima.

Dopo aver ricevuto la vettura, Ronaldo ha postato una foto sui social per condividere l’evento con il suo mezzo milione di followers. Lo scatto è stato corredato da un messaggio rivolto alla moglie. “Grazie amore mio”, ha scritto.

Quanto costa il regalo di Natale fatto da Georgina a Ronaldo?

Per quanto riguarda la Rolls Royce ricevuta da Ronaldo, si tratta di un modello Dawn, uno dei più noti che a marzo 2022 è diventato ancora più prestigioso nel momento in cui la casa automobilistica ha annunciato che non avrebbe più accettato ordini per questa tipologia di veicolo.

A questo proposito, gli ultimi modelli Wraith e Dawn sono stati prodotti nel 2021 e, dopo gli ordini ricevuti in numero limitato, Rolls Royce non produrrà più questo genere di prodotti.

La vettura regalata al campione portoghese vanta un motore V12 bi-turbo da 6,6 litri abbinato a un cambio a 8 rapporti. Può raggiungere i 570 CV di potenza e accelera da 0 a 100 km/h in meno di cinque secondi. Il costo da capogiro, invece, è pari a 400 mila euro.