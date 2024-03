GF, Anita Olivieri su Edoardo

Chi segue il Grande Fratello lo sa: Anita Olivieri si è lasciata andare con Alessio Falsone. Nonostante il rapporto, fuori dalla casa con Edoardo, la concorrente ha voluto seguire le sue sensazioni. In puntata Edoardo non l’ha chiamata al telefono messo a disposizione dal reality e lei, nelle ultime ore, è tornata a parlare di quello che ormai è il suo ex fidanzato. Vediamo cosa ha detto.fatto che ha mollato la cosa, perché non è così, lo conosco. Non è che se non mi ha chiamata è perché non mi vuole più vedere o sentire, non è così, lo conosco.

Le parole di Anita per Edoardo

Anita ha parlato con Letizia Pretis della situazione e, come riportano i colleghi di Coming Soon, ha così affermato:

No avevo alcun dubbio che non chiamasse, ero sicura. Ma poi ti posso dire una cosa sincera che penso, il fatto che non ha chiamato non c’entra col

Anita ed Edoardo si sentiranno?

Pare insomma che Anita sia convinta che Edoardo voglia parlare con lei ma solo fuori dal programma. La Olivieri crede che questo genere di cose non faccia per loro, non sono argomenti di cui poter parlare in tv perché è imbarazzante.