Gf Vip 6: Katia Ricciarelli sbotta contro due concorrenti della Casa

Katia Ricciarelli sembra non voler risparmiare nessuno: le nuove stilettate della soprana contro due coinquilini del Gf Vip 6

Katia Ricciarelli è senza dubbio un elemento chiave della Casa del Grande Fratello Vip 6. Quasi sempre al centro delle dinamiche che si svolgono tra i Vipponi, la soprana veneta se la prende spesso anche per bazzecole, come in occasione dello scherzo organizzato da Davide Silvestri.

Come abbiamo visto anche durante la diretta, nei giorni scorsi la cantante se l’è pesantemente presa con Miriana Trevisan per non averla messa subito al corrente del bacio a stampo scambiato con Nicola Pisu. Ed ecco che nelle scorse ore la Katia nazionale è tornata all’attacco prendendo di mira anche Gianmaria Antinolfi, lamentandole il flirt con Sophie Codegoni.

Katia: “Avevo visto del fascino in Gianmaria ma mi sono ricreduta”#gfvip pic.twitter.com/rG48OP6Ss6 — Percy saccente💎 (@cillianpics) October 12, 2021

Katia Ricciarelli sempre più agguerrita

Definendolo un “grande latin lover paracu*o“, Katia Ricciarelli ha dunque sottolineato come Antinolfi, se prima non parlava, adesso si è messo a fare “pure i danni. Non sa fare altro e non prende posizione. Comunque Gianmaria è un latin lover della mutua: gode nel vedere donne che discutono per lui, ma non costruisce nulla e alla fine si autodistruggerà”. Definendo poi Miriana come “Santa Maria Goretti” , chi sarà il prossimo a finire nel mirino dell’ex moglie di Pippo Baudo?