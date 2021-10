Gf Vip 6: la gaffe del papà di Manuel Bortuzzo sulla foto di Sophie Codegoni pubblicata online

Franco Bortuzzo, papà del gieffino Manuel, ha postato due foto di Sophie Codegoni commettendo però una tremenda gaffe diventata virale sui social

Manuel Bortuzzo ha un padre sicuramente molto presente, che dopo essere entrato nella casa del Grande Fratello Vip ha pubblicato nelle scorse ore su Instagram due post parecchio significativi.

Manuel Bortuzzo: la gaffe social di papà Franco

Nel primo di essi si vede una foto di Sophie Codegoni con la scritta “post muto” e la gieffina che fa il segno di tacere.

Nel secondo, invece, il signor Franco Bortuzzo ha condiviso uno scatto di suo figlio Manuel insieme a Sophie nella Casa di Cinecittà durante una festa. Quel che però ha destato molto scompiglio è stato il fatto di aver indicato l’ex tronista con il nome niente meno che di… Soleil Sorge, confondendo evidentemente le due bionde soubrette.

La passata edizione AVETE MASSACRATO LA MAMMA DI PIER … ora tutta questa indignazione PER IL PAPÀ DI MANUEL NON LA VEDO #gfvip pic.twitter.com/fe6gQ8Lyc7 — laverta (@laverta17) October 11, 2021

Le due foto hanno chiaramente scatenato una bagarre sul social, specialmente per il fatto che proprio Sophie ha involontariamente determinato la rottura fra suo figlio Manuel e Lulù Selassié. Quest’ultima, infatti, si è sempre mostrata molto gelosa dell’amicizia fra il nuotatore e l’ex volto di Uomini e Donne, con scenate di gelosia e ricatti morali al limite dell’isteria.

Qualche tempo fa, lo stesso signor Franco aveva parlato di Lulù, precisando come la ragazza non fosse il tipo di suo figlio: “Tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango erano ragazze stupende e con un carattere molto generoso e affabile. Non lo vedo con gli occhi presi”.