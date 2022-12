GF Vip 7, nuovi concorrenti in arrivo: un ex tronista e due ex fidanzati

GF Vip 7, nuovi concorrenti in arrivo: un ex tronista e due ex fidanzati

GF Vip 7, nuovi concorrenti in arrivo: un ex tronista e due ex fidanzati

GF Vip 7, nuovi concorrenti in arrivo: sabato 17 dicembre entra un ex tronista, poi sarà la volta di due ex fidanzati.

Qualche giorno fa, Alfonso Signorini ha annunciato l’arrivo di nuovi concorrenti al GF Vip 7.

La baracca deve andare avanti fino a marzo 2023, per cui è normale che altri personaggi varcheranno la famosa porta rossa. Secondo alcune indiscrezioni dell’ultima ora, tra loro ci sarebbero due ex fidanzati e un ex tronista.

GF Vip 7: nuovi concorrenti in arrivo

Stando a quanto sostiene Casa Pipol, il primo nuovo concorrente del GF Vip 7 entrerà in gioco nel corso della puntata di sabato 17 dicembre. Alfonso Signorini, qualche giorno fa, aveva annunciato l’arrivo di Vipponi e dopo la squalifica lampo di Riccardo Fogli il loro ingresso sembra imminente.

Davide Donadei concorrente del GF Vip

Il primo Vip a varcare la famosa porta rossa dovrebbe essere un ex tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Davide Donadei. Ex fidanzato di Chiara Rabbi, il ragazzo dovrebbe entrare al GF Vip durante la messa in onda del 17 dicembre. Nelle puntate seguenti dovrebbe essere la volta di due ex fidanzati.

GF Vip: chi sono i due ex fidanzati?

I due ex fidanzati che entreranno al GF Vip 7, secondo le indiscrezioni, dovrebbero essere Nicole Murgia e Andrea Maestrelli.

In passato, i due hanno avuto un flirt e adesso si ritroverebbero a vivere sotto lo stesso tetto.