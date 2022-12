GF Vip, Fogli dopo la squalifica: "Ha lanciato la chitarra, si è rotta"

Squalificato dal GF Vip dopo neanche 24 ore dal suo ingresso, Riccardo Fogli non è ancora comparso in video per spiegare la sua versione dei fatti.

Secondo i beninformati, però, dopo la cacciata avrebbe lanciato la sua chitarra contro la porta, distruggendola “in mille pezzi“.

GF Vip: Riccardo Fogli dopo la squalifica

Riccardo Fogli è stato squalificato dal GF Vip perché ha bestemmiato. La sua avventura nel reality più spiato d’Italia è durata pochissimo, meno di 24 ore. Il cantante è stato chiamato in confessionale e non ha neanche avuto la possibilità di tornare in Casa per salutare i compagni.

E’ stato fatto uscire da una porta secondaria e, stando a quanto sostengono i beninformati, ha reagito nel peggiore dei modi. Sembra che Riccardo abbia scagliato la sua adorata chitarra contro la porta.

Fogli dopo la squalifica: parla Deianira

Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, Fogli non ha regito per niente bene alla decisione del GF Vip. Dopo la squalifica si è infuriato come non mai:

“Arrabbiato ha lanciato la chitarra dalla porta, chitarra che si è rotta in mille pezzi”.

Riccardo non avrebbe preso bene la decisione della produzione del reality più spiato d’Italia e avrebbe distrutto la sua chitarra.

Riccardo Fogli tornerà al GF Vip?

Considerando che Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal GF Vip ed è addirittura tornata in Casa come ospite, la domanda sorge spontanea: Fogli riceverà lo stesso trattamento? Staremo a vedere.