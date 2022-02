GF Vip, Alex Belli richiamato dalla regia: l'attore perde le staffe e pretende che lo staff segua le sue istruzioni.

Alex Belli è il grande protagonista del GF Vip e anche lui se ne è reso conto. Non a caso, davanti ad un richiamo da parte della regia, l’attore ha perso le staffe, pretendendo di dare istruzioni agli autori su come fare il proprio lavoro.

GF Vip: Alex Belli richiamato dalla regia

Tornato al GF Vip da qualche giorno, Alex Belli continua a comportarsi come una primadonna. L’attore, dopo aver compreso di essere stato il motore del reality, vuole portare avanti il suo “game” seguendo uno schema ben preciso. Questo, ovviamente, riguarda anche lo staff di Alfonso Signorini. Nelle ultime ore, infatti, Alex è stato richiamato dalla regia per alcuni comportamenti sbagliati, ma il “man” non ha accettato l’ammonimento. Belli si è chiuso in stiva, pretendendo di parlare con Delia Duran in quel luogo, senza doversi mescolare alla “gente“.

Alex Belli show

In Love Boat insieme alla moglie, Belli ha chiesto alla regia di poter rimanere lì. Ovviamente, lo staff di Signorini gli ha replicato intimandogli di andare immediatamente in Casa con la moglie. Anche se Alex non è più un concorrente del GF Vip e Delia è la prima finalista, devono comunque rispettare le regole del gioco. Eppure, l’attore è convinto di avere il potere di fare e disfare a suo piacimento. L’ex “Vippone”, davanti all’ennesimo richiamo da parte della regia, ha tuonato:

“Ma aspetta un attimo, Ciccio. Faccio un discorso. Dai”.

Niente da fare, la regia non ha accettato la sua tigna: “Devi rientrare in Casa, dai“. A questo punto, Alex ha perso le staffe:

“Ma faccio un discorso qua. Intanto hai le telecamere, che te frega? No? Mi senti? (…) Amore (Delia, ndr) sono qua! Posso pettinarmi porca t***a? No, aspetta un attimo. Non ci voglio tornare di là e non voglio stare in mezzo all’altra gente. (…) Ma parlo qua sull’amaca. 5 secondi. Tanto non posso andare di là e parlare in mezzo alla gente. Parlo qua sull’amaca come l’altro giorno. Hai le telecamere. Ma cosa ti cambia? Cosa ti cambia? Mi metto qui a parlare, anziché stare in camera. Gira la camera, qui, mi senti? Dove vado?”.

Alex Belli verrà punito dal GF Vip?

Nonostante le rimostranze di Belli, la regia non ha accettato il suo comportamento: “Se vuoi parlare con Delia devi ritornare in Casa, grazie“. La Duran, a differenza del marito, ha seguito le istruzioni dello staff. Nella prossima puntata del GF Vip Alex verrà punito? Considerando che non è più un concorrente, difficilmente accadrà.