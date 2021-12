GF Vip, Alex Belli vuole uscire dalla Casa: interviene Signorini

Grande Fratello Vip, l'attore Alex Belli è in crisi e vuole abbandonare la Casa. Il conduttore Alfonso Signorini lo incoraggia a cambiare idea

Grande Fratello Vip, l’attore Alex Belli è in crisi e vuole abbandonare la Casa. Il conduttore Alfonso Signorini lo incoraggia a cambiare idea.

Grande Fratello Vip, Alex Belli vuole abbandonare la Casa

Mentre prosegue il flirt tra Alex Belli e Soleil Sorge, tra drammi interiori e indecisioni da parte di entrambi i protagonisti, quello più in crisi sembrerebbe essere l’attore.

Belli ha raccontato nel confessionale del Grande Fratello Vip di star vivendo un vero e proprio tormento interiore e di desiderare l’uscita dalla Casa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Alex Belli vuole uscire dalla Casa: le parole nel confessionale

“Sono stato travolto dal treno delle emozioni, ma ho voluto viverlo. Non nascondo che sono in difficoltà, è bellissimo questo viaggio, questa casa, ma la mia vera vita è fuori, ma devo tornare con i piedi per terra e salvare la mia vera vita.

Nella mancanza di lucidità in cui sono, l’unica soluzione è che uscissi di qui, che Delia mi portasse via. Vorrei svegliarmi e uscire fuori senza effetti collaterali.” Queste le parole dell’attore che non lasciano spazio a molti dubbi. Alex Belli vorrebbe uscire dalla Casa.

Grande Fratello Vip, Alex Belli vuole uscire dalla Casa: la risposta di Signorini

È lo stesso Alfonso Signorini ad intervenire per convincere l’attore a restare all’interno della Casa: “Non abbiamo risposte dall’esterno che ci facciano dire scappa.” Infine arriva Soleil in confessionale e Belli prosegue, tornando sui suoi passi: “Siamo in una fase in cui ancora non è successo l’irreparabalie e io non vorrei far soffrire nessuno, e io stasera ho detto che vorrei andare via, ma per ora sono qui.” E l’influencer risponde: “Ci siamo incespugliati più volte, anch’io ho detto le stesse parole, siamo entrati e usciti in questo loop più volte.”