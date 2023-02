GF Vip, Antonella attacca quasi tutti i concorrenti: "Trovati un lavoro"

Ore difficili al GF Vip per Antonella Fiordelisi.

La Vippona, dopo aver ricevuto diverse nomination, è arrabbiata con il mondo intero e si è scagliata contro quasi tutti i concorrenti.

GF Vip: Antonella attacca quasi tutti i concorrenti

Antonella Fiordelisi, dopo l’ultima puntata del GF Vip, ha capito che ha più nemici che amici. Nelle ultime ore è riuscita a litigare con quasi tutti i concorrenti, lanciando ad ogni persona un’accusa diversa. A Nicole Murgia ha consigliato di trovarsi un lavoro, mentre Giaele De Donà è stata descritta come un’ameba.

E’ arrivata ad arrabbiarsi perfino con Milena Miconi, alla quale ha intimato di starle lontana.

GF Vip: Antonella a ruota libera

Nella sua lista nera sono finite anche Micol Incorvaia, che è famosa solo per aver finto una storia con Edoardo Donnamaria, e Oriana Marzoli, alla quale ha chiesto di “continuare a parlare di lei in spagnolo“. Non potevano mancare, infine, Alberto De Pisis, che è stato accusato di fare branco contro di lei, ed Edoardo Tavassi, che gode nel vederla in difficoltà.

Insomma, non è un caso se Antonella è stata soprannominata “vittimella“.

Antonella e Tavassi: scoppia la lite

Dopo aver dedicato ‘belle’ parole a quasi tutti i concorrenti del GF Vip, la Fiordelisi si è lasciata andare all’ennesima lite con Tavassi. L’argomento del contendere? L’accusa lanciata e poi ritrattata fatta a Donnamaria sugli schiaffi che avrebbe ricevuto sotto le coperte. Antonella, strano ma vero, è tornata a negare quanto accaduto e, davanti allo sconcerto dei coinquilini, ha perso la testa.