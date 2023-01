GF Vip, Antonino vede la tv in hotel: "Ha la televisione per guardarci"

GF Vip, Antonino vede la tv in hotel: "Ha la televisione per guardarci"

GF Vip, Antonino vede la tv in hotel: "Ha la televisione per guardarci"

GF Vip, Antonino Spinalbese vede la tv in hotel: Giaele De Donà non ha alcun dubbio.

Dopo il ricovero in ospedale, Antonino Spinalbese è in quarantena in albergo.

Molto probabilmente, rientrerà al GF Vip nel corso della prossima puntata, fissata per lunedì 16 gennaio. Nel frattempo, fan e Vipponi hanno un dubbio: ha la tv in hotel per guardare quanto avviene in Casa?

GF Vip, Antonino ha la tv in hotel: i dubbi

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Antonino Spinalbese è apparso in collegamento dall’hotel dove sta affrontando la quarantena. Il Vippone è stato coinvolto da Alfonso Signorini in alcune dinamiche della Casa ed è apparso parecchio informato.

Considerando che manca dal reality da prima di Capodanno, i dubbi dei concorrenti e degli stessi telespettatori sono nati in un lampo: Antonino ha la possibilità di guardare la tv? Solitamente, i gieffini in quarantena non hanno a disposizione la televisione.

Antonino informato su quanto avviene al GF Vip

Antonino, durante l’ultima diretta del GF Vip, ha attaccato Oriana Marzoli, tirando in ballo un fatto avvenuto tra lei e Luca Onestini.

Spinalbese ha dichiarato:

“In realtà ho visto che mi dai ragione. Hai detto ‘allora aveva ragione Antonino’. Cos’è che hai detto a Oriana in piscina? Sì le hai detto che davi ragione a me sul fatto che io e lei abbiamo avuto una cosa leggera, ma lei l’ha fatta passare per un’altra cosa. Perché si vede che te l’avrà proposto anche a te. (…) Tu puoi giocare con lei e non succede nulla, gioco io e sono il cattivo”.

Luca, ovviamente, ha ribattuto, ma non è stato il dibattito ad aver attirato l’attenzione dei concorrenti e dei telespettatori.

La teoria di Giaele su Antonino e la tv in hotel

Giaele, che ascolta sempre con attenzione tutto ciò che riguarda Antonino, ha approfittato della pubblicità per rivolgersi ad Oriana. Le ha chiesto: