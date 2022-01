GF Vip, baci sotto il vischio per i Vipponi: tra sorprese e rivelazioni

Capodanno spumeggiante al GF Vip, i concorrenti del noto reality si sono lasciati andare ad appassionati baci sotto il vischio: ecco quanto accaduto.

All’interno del movimentato party di Capodanno del Grande Fratello Vip, non potevano certo mancare i tradizionali baci sotto il vischio! Dopo la lettura di un comunicato, i Vipponi si sono lasciati andare a baci, effusioni e risate, ecco quanto accaduto.

GF Vip, baci sotto il vischio: la lettura del comunicato

Il Grande Fratello ha progettato nel dettaglio il Capodanno perfetto per i Vipponi, tra le numerose attività che hanno caratterizzato il movimentato party nella casa, c’è stata certamente quella del tradizionale bacio sotto il vischio.

Ecco cosa recitava il comunicato del Grande Fratello a riguardo:

“Vipponi, è il momento del più romantico dei riti porta fortuna di Capodanno, ossia il bacio sotto il vischio! Almeno un fortunato tra i Vipponi maschi dovrà baciare tutte le donne in casa in una vera e propria maratona di baci. Ogni bacio dovrà essere schioccato sotto il vischio e scandito da un conto alla rovescia di dieci secondi!”.

GF Vip, baci sotto il vischio: Giucas Casella apre le danze, segue Gianmaria

Ad avviare la tradizione del bacio sotto il vischio, all’interno della casa più spiata d’Italia, è stato il mitico Giucas Casella, che senza alcuna esitazione ha baciato prima Katia Ricciarelli e poi le altre giovani concorrenti del reality.

Protagonista dei numerosi baci sotto il vischio è stato anche il discusso Gianmaria Antinolfi, che ha ripetutamente baciato a stampo Valeria Marini e in seguito anche la bella Federica Calemme.

GF Vip, baci sotto il vischio: Manuel e Lulù, Sophie e Alessandro

Particolarmente appassionato è stato il bacio sotto il vischio che si sono scambiati Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, ormai coppia ufficiale all’interno del reality.

Molto passionale e inaspettato è stato anche il primo bacio ufficiale tra la bella Sophie Codegoni e il conteso Alessandro Basciano. Insomma, Love is in the Air!