GF Vip, Fogli squalificato per bestemmia: perché Salatino non è stato punito?

GF Vip, Fogli squalificato per bestemmia: perché Salatino non è stato punito?

GF Vip, Fogli squalificato per bestemmia: perché Salatino non è stato punito?

GF Vip, Riccardo Fogli squalificato per bestemmia: perché Luca Salatino non è stato punito allo stesso moda?

Riccardo Fogli è stato squalificato dal GF Vip 7 a causa di una bestemmia pronunciata durante una chiacchierata con alcuni compagni di gioco.

Eppure, il popolo dei social si pone una domanda: perché Luca Salatino non è stato punito allo stesso modo?

GF Vip: Fogli squalificato per bestemmia

L’avventura di Riccardo Fogli al GF Vip 7 è durata un battito di ciglia: è stato squalificato dopo neanche 24 ore dal suo ingresso per una bestemmia. Niente di tanto sconvolgente, visto che in passato altri concorrenti hanno vissuto la medesima situazione. Da Stefano Bettarini a Denis Dosio: a tanti Vipponi è scappata un’espressione blasfema che è stata punita con la squalifica.

Perché Luca Salatino non è stato punito allo stesso modo?

Appurato che la squalifica per bestemmia è prevista dal reality fin dalla primissima edizione, la domanda dei fan sorge spontanea: perché Luca Salatino non è stato punito allo stesso modo di Fogli? Nei primi giorni di permanenza al GF Vip 7, infatti, anche il simpatico romano si è lasciato scappare un’espressione blasfema.

GF Vip 7: lo staff tace su Salatino

Ai tempi, il video della bestemmia di Salatino è diventato virale. Eppure, la produzione del GF Vip 7 ha preferito non commentare la vicenda.

Ad oggi, dopo la squalifica di Fogli, i telespettatori si chiedono il motivo per cui lo staff di Alfonso Signorini non si sia comportato allo stesso modo. Per il momento, tutto tace.