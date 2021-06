Gf Vip: Katia Ricciarelli commenta le indiscrezioni sulla sua presunta partecipazione

Katia Ricciarelli ha rotto il silenzio in merito alle indiscrezioni riguardanti la sua presunta partecipazione al GF Vip.

Da giorni circolano indiscrezioni riguardanti una presunta partecipazione di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6. La famosa cantante lirica ha commentato i rumor in merito.

Katia Ricciarelli concorrente del GF Vip 6?

Katia Ricciarelli ha confermato che le sarebbe stato proposto di partecipare al Grande Fratello Vip 6 ma al momento, sulla questione, non ha fornito conferme.

“Per ora sono tutte ipotesi, non ho ancora deciso niente. Devo riflettere e capire se sono pronta spiritualmente. Per ora non c’è niente di vero, me lo hanno proposto ma ancora ci sto pensando. Veniamo tutti da un periodo molto difficile e siamo tutti un po’ per aria. Ho già partecipato al reality La Fattoria [nel 2006, ndr] e devo dire che ho riscosso un discreto successo, vedremo”, ha dichiarato l’ex moglie di Pippo Baudo, che in tanti sperano di vedere presto di nuovo in tv.

Come lei nei giorni scorsi anche Justine Mattera era finita nel ciclone d’indiscrezioni riguardanti la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Anche la showgirl, per il momento, ha preferito smentire le indiscrezioni riguardanti la sua presunta partecipazione al programma. “Rappresenta un genere di televisione che non mi attrae. Preferisco fare la mamma. Non me la sentirei di stare lontana da casa per mesi. […] Oggi non danno più i soldi di un tempo“, ha dichiarato.

Katia Ricciarelli e il successo tv

Katia Ricciarelli è riuscita a conquistare il pubblico italiano non solo come tenore, ma anche come personaggio televisivo. La cantante lirica ha preso parte al programma La Fattoria, e in tanti sperano di vederla presto all’interno di un programma come il Grande Fratello Vip che, per la terza volta, sarà condotto da Alfonso Signorini. La Ricciarelli si deciderà a prendere parte al programma? Secondo i rumor in circolazione per la sua partecipazione la produzione dello show avrebbe pensato ad un lauto compenso.

Katia Ricciarelli e gli altri presunti concorrenti

Quelli di Katia Ricciarelli e Justine Mattera sono solo due dei nomi riguardanti i presunti concorrenti del GF Vip. Oltre alle due sembra che la produzione dello show abbia pensato a Patrizia Pellegrino, Manuel Bortuzzo, Attilio Romita, Gaia Zorzi, Miriana Trevisan, Andrea Iannone, Alex Di Giorgio e Giovanni Ciacci come possibili nuovi concorrenti dello show.