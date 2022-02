Gf Vip, Katia Ricciarelli e Alex Belli si scontrano in diretta. La cantante: “Sei un bugiardo”

Katia Ricciarelli e Alex Belli hanno avuto un acceso scontro nella stanza super led. La cantante lirica: "Questo non è amore".

Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 21 febbraio è stato dato grande risalto al bacio tra Delia e Soleil che ha fatto discutere non poco in queste ultime ore. A seguito del confronto tra le due dirette interessate, è arrivato quello tra Alex Belli e la cantante lirica Katia Ricciarelli.

I due, nella stanza super led, hanno avuto un acceso scontro. “Sei un bugiardo, non mi freghi a me”, ha affermato Katia senza mezzi termini.

Gf Vip, scontro tra Ricciarelli e Belli: cosa si sono detti

Quello che abbiamo visto è stato un confronto particolarmente frizzante nel quale Katia non le ha certo mandate a dire. All’attore di CentoVetrine la cantante lirica ha dichiarato: “Io voglio bene a Soleil ma c’è caduta come una pera cotta.

Sei venuto per prendere tua moglie e ancora dobbiamo vedere queste cose? Se non fossimo in tv ti dare una sberla. Io non amo quelli che esibiscono l’amore. Avete intortato questa ragazza, avete fatto mezz’ora di baci con tua moglie, non ce la fai a fregarmi”.

Alex Belli: “Nessun esibizionismo”

Non è mancata la reazione di Alex Belli che difendendosi ha replicato: “Io non sono mai stato questo, non c’è nessun esibizionismo”.

Katia ad un certo punto sbotta e chiede di andare via: “Sei un bugiardo, non mi freghi a me. Sei venuto qua per riconquistare tua moglie e adesso fai queste cose. Alfonso, mandami via”. Sul finire del confronto ha poi concluso: “Attraversiamo la porta rossa che ti faccio un c*** così”.