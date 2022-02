Gf Vip, Katia Ricciarelli e Soleil contro Lulù: “Non c’è nulla di vero dentro questa ragazza”

Katia Ricciarelli e Soleil criticano Lulù: "Tutte le volte che è venuta fuori a livello di personalità, è venuta fuori una volgarità unica".

Sono tre protagoniste indiscusse della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa di Cinecittà, stando davanti ai riflettori 24 ore su 24, Katia Ricciarelli si è fatta conoscere in un’altra veste, mostrando un lato di sé che in tanti ancora non conoscevano (e dividendo il pubblico).

Soleil ha dato prova di grinta e determinazione: ad alcuni piace per il suo fascino e il suo carisma, altri faticano a comprenderla e apprezzarla. E poi c’è Lulù, la principessina sicuramente frizzante e originale, ma anche molto dolce (come potrà confermare il suo fidanzato, Manuel Bortuzzo). Tra le tre non scorre buon sangue: Katia e Soleil hanno criticato Lulù, bersagliata dai loro commenti di scarso apprezzamento.

Gf Vip, Katia Ricciarelli e Soleil contro Lulù

Katia si è resa protagonista di numerosi litigi all’interno del Gf Vip: l’ultimo con Miriana. Anche Soleil fatica ad andare d’accordo con gran parte dei coinquilini, con i quali non mancano le incomprensioni. Ora le due hanno indirizzato una serie di critiche a Lulù, con cui – anche nelle scorse settimane – non sono mancati i dibattiti più accesi.

Le due coinquiline in camera da letto hanno iniziato a commentare le dinamiche nate nella casa e i comportamenti degli altri inquilini.

Nel mirino delle loro critiche sono finiti proprio tutti, tra cui Lulù.

Le critiche rivolte a Lulù

“Ogni volta che ha dato il peggio di sé l’hanno sempre cercata di far capire, dico io una parola fuori posto e hanno fatto un casino assurdo. Lei ha fatto delle scenate allucinanti e tutto questo l’hanno fatto passare come “eh ma è perché le manca Manuel“”, è il primo commento di Soleil.

Alle sue parole sono subito seguite quelle della Ricciarelli. “Non c’è nulla di vero dentro questa ragazza, dalle lentiggini alla borsettina. Tiri via queste cose e non c’è più niente”, ha dichiarato. Quindi ha aggiunto: “Tutte le volte che è venuta fuori a livello di personalità è venuta fuori una volgarità unica“.