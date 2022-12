Dopo gli ultimi litigi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, la madre di lui sembra aver cambiato idea sulla loro relazione.

La donna, via social, ha chiaramente espresso il suo desiderio: vorrebbe che il figlio proseguisse “solo” l’avventura al GF Vip.

GF Vip: la madre di Edoardo cambia idea su Antonella

Quando ha varcato la porta del GF Vip per incontrare il figlio Edoardo Donnamaria, la signora Chicca sembrava felice dell’unione con Antonella Fiordelisi. Dopo gli ultimi avvenimenti, però, la madre dell’ex volto di Forum ha cambiato idea.

Questo, almeno, si coglie dai suoi ultimi movimenti social. La donna, infatti, ha messo diversi like a post contro la fidanzata del pargolo e ha condiviso un messaggio chiaro.

Il gesto della madre di Edoardo

La madre di Edoardo ha condiviso un post scritto da un fan che cita l’appello che il Vippone ha fatto a quanti lo seguono: “Vi mettete tutti insieme e mi mandate un aereo con scritto ‘Consiglio fai così’.

Ci deve essere scritto fai questo“. La seguace, poi, ha aggiunto:

“L’unica frase che accetto su un aereo è ‘Edo D. vola solo‘”.

La madre di Edoardo entrerà al GF Vip per avvisare il figlio?

La signora Chicca Donnamaria ha cambiato idea su Antonella? A quanto pare sì.

I fan, quasi in massa, si augurano che la madre di Edoardo entri in Casa per metterlo in guardia. Alfonso Signorini lo permetterà? Staremo a vedere.