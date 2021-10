GF Vip, Lulù gelosa del rapporto di Manuel con Soleil: “Non darle corda, ti provoca”

Al GF Vip iniziano le scenate di gelosia. Lulù è molto gelosa del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge.

GF Vip, Lulù gelosa del rapporto di Manuel con Soleil

Il rapporto tra Lulù e Manuel Bortuzzo procede, anche se non sempre a gonfie vele.

I due in alcuni momenti sono molto vicini, ma in altri il nuotatore sembra voler prendere le distanze. Tra questi alti e bassi, Lulù ha mostrato tutta la sua gelosia. La principessa non ha apprezzato il modo di fare di Soleil Sorge nei confronti di Manuel. Per questo si è lasciata andare ad una scenata di gelosia, in cui ha chiesto a Bortuzzo di prendere le distanze dall’ex tronista di Uomini e Donne.

GF Vip, Lulù gelosa di Manuel: cosa è successo

Tutto è iniziato quando Soleil Sorge ha offerto un cucchiaio della sua zuppa a Manuel Bortuzzo. Questo gesto ha scatenato la gelosia della principessa. La ragazza si è molto arrabbiata e anche se sul momento non ha detto nulla, subito dopo è esplosa proprio con Manuel. Ha lasciato intendere di essere molto gelosa del rapporto tra il ragazzo e Soleil e gli ha chiesto di evitare di accettare queste attenzioni, perché secondo lei l’ex tronista lo fa di proposito.

“Non darle corda, ti provoca” ha dichiarato Lulù, parlando con Manuel.

GF Vip, Lulù gelosa di Manuel: la reazione del pubblico

Il pubblico non ha gradito l’atteggiamento di Lulù, tanto da definirlo come un comportamento da “ragazzina“. La gelosia della principessa sicuramente emergerà nella puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera, venerdì 1 ottobre. Alfonso Signorini potrebbe decidere di parlarne in puntata e di mettere le due ragazze a confronto.