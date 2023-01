GF Vip, nuova bestemmia nella Casa? Chiesta una squalifica

Nuova squalifica in arrivo al Grande Fratello Vip? Una frase finisce nel mirino del web: ecco cosa è accaduto nelle ultime ore nel loft di Cinecittà

Nuovo caso al GF Vip.

Nelle scorse ore la casa più spiata d’Italia è stata assalita da nuove critiche, dopo che una delle concorrenti del reality, l’attrice Nicole Murgia, è stata accusata dal pubblico di essersi lasciata andare a un’espressione blasfema. Immediatamente gli spettatori hanno chiesto la squalifica per l’artista da poco entrata nel loft di Cinecittà.

Il caso esploso

Arrivano altre difficoltà per Nicole Murgia, la cui presenza resta comunque in bilico nella casa del GF Vip vista la sua presenza al televoto con Dana Saber e Nikita Pelizon.

La presunta bestemmia ha complicato ulteriormente le ultime ore nella casa dell’attrice. A giudicare dai vari video apparsi sui social circa la presunta bestemmia della Murgia la situazione non pare però così grave da poter portare al rischio squalifica, come invece è accaduto al cantautore Riccardo Fogli nelle scorse settimane.

Cosa ha detto Nicole Murgia?

Si sono sparse varie ipotesi sull’espressione di Nicole Murgia. Per la maggior parte dei telespettatori che seguono quotidianamente le vicende del GF Vip la presunta bestemmia pronunciata dalla vippona sembra sembra essere solamente un “Oddio”. Espressione che ovviamente non può essere intesa come blasfema.

Il precedente

Solamente poche settimane fa a pagare dazio nella casa del Grande Fratello Vip è stato Riccardo Fogli. Il cantante è stato squalificato a neanche 24 ore dal suo ingresso nel loft di Cinecittà proprio a causa di una bestemmia. Caso, quello della Murgia, che non può però dirsi analogo.

LEGGI ANCHE: C’è posta per te, Eleonora ha la sclerosi multipla. La dedica al fidanzato Giulio: “Fiera di te”