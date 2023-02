Oriana Marzoli, dopo che Antonino Spinalbese le ha rifilato un due di picche, non ha più avuto una forma di dialogo con lui.

Nelle ultime ore, parlando con Daniele Dal Moro, è stata censurata dal GF Vip per aver pronunciato una frase sulla penale che l’ex parrucchiere dovrebbe pagare.

GF Vip, Oriana censurata sulla penale che deve pagare Antonino

Dopo un breve rapporto passionale, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese si sono giurati guerra. La bella venezuelana non sopporta il compagno d’avventura e l’antipatia è reciproca. Dopo aver rivelato che il coinquilino ha avuto modo di utilizzare un cellulare, la Vippona è stata censurata perché ha parlato della penale che l’ex parrucchiere dovrebbe pagare al GF Vip.

La frase di Oriana su Antonino

Parlando con Daniele Dal Moro, Oriana ha ammesso:

“Lo vedo che è morto in questo reality adesso, si annoia da morire e se ne vuole andare: allora vai e paga, voglio vedere che se ne va pagando la penale, non in nomination”.

La regia del GF Vip ha immediatamente captato le sue parole e non ha potuto fare altro che censurarla.

Perché la regia del GF Vip ha censurato Antonino?

Oriana non ha detto nulla di tanto scandaloso, eppure la regia del GF Vip ha preferito censurarla. Non sappiamo cosa ci sia dietro, ma di certo lo staff di Alfonso Signorini ha preferito silenziare i microfoni per non far comprendere al grande pubblico alcune dinamiche del reality.