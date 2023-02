GF Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova: il loro futuro è già scritto

Durante l’ultima diretta del GF Vip, Alfonso Signorini ha interrogato Luca Onestini e Ivana Mrazova sul loro rapporto.

Ci sarà il tanto agognato ritorno di fiamma? I fan non hanno alcun dubbio: il loro futuro è già scritto.

GF Vip: Onestini e Ivana spalle al muro

Da qualche giorno, Ivana Mrazova è ospite del GF Vip. La modella è tornata in Casa a distanza di qualche anno dalla sua prima partecipazione e ha avuto modo di rivedere l’ex fidanzato Luca Onestini. I due si sono lasciati un anno e mezzo fa, dopo quasi quattro anni di convivenza.

Fin dai primissimi momenti del loro incontro, i fan hanno colto una luce strana, quindi nell’ultima diretta Alfonso Signorini li ha interrogati su un possibile ritorno di fiamma.

Onestini e Ivana: il ritorno di fiamma è vicino?

Onestini ha ammesso di essere molto felice di avere Ivana nella casa del GF Vip. Ad entrambi sembra di essere tornati indietro nel tempo, quando hanno varcato per la prima volta la famosa porta rossa.

Sia Luca che l’ex fidanzata hanno sottolineato di aver ritrovato la vecchia sintonia, come se non si fossero mai lasciati. “E’ come se avessi un pezzo della mia famiglia in Casa“, ha confessato il Vippone visibilmente emozionato.

Onestini e Ivana: il loro futuro è già scritto

“E’ una sensazione che non ho mai provato“, ha ammesso Luca parlando delle emozioni che prova nell’aver ritrovato Ivana al suo fianco.

I fan, a questo punto, non hanno alcun dubbio: il loro futuro è già scritto e torneranno insieme prima della fine del GF Vip.