GF Vip, Oriana contro Davide: "Un leccase**re, il tipico sfigato"

Oriana Marzoli si è scagliata contro Davide Donadei perché, a suo dire, sta facendo di tutto per non essere eliminato dal GF Vip.

La bella venezuelana ha usato parole davvero pesanti.

GF Vip: Oriana contro Davide

Mattinata di polemica al GF Vip per Oriana Marzoli. La Vippona, parlando con l’amico speciale Luca Onestini, si è scagliata contro Davide Donadei, definendolo un “leccase**re“. Il motivo? La bella venezuelana crede che il coninquilino stia facendo di tutto per ingraziarsi i compagni di gioco e non finire in nomination.

Le parole al vetriolo di Oriana

Oriana, riferendosi a Davide, ha esclamato:

“Questo ragazzo mi innervosisce in ogni modo, è un leccase*ere, ma un leccase*ere. Gli ha portato la colazione alla gente che dorme, dai, ma dai. Mi sembra il tipico sfi*ato che vuole a tutti i costi… capito? Così se va in nomination…”.

Al momento, Donadei non sa che la Marzoli gli ha riservato parole al vetriolo, ma potrebbe scoprirlo nel corso della prossima puntata del GF Vip.

Oriana Marzoli: il suo pensiero su Davide

Oriana non ha mai espresso a Davide il suo pensiero, ma più volte ne ha parlato con alcuni concorrenti del GF Vip. La Marzoli ha il suo credo e non lo cambierebbe per nulla al mondo: Donadei sta interpretando una parte solo per farsi apprezzare dai Vipponi e non finire in nomination.