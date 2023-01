GF Vip, Oriana sente una canzone di Fedez: "Che musica di m***a"

Oriana Marzoli ha finito per attirarsi contro l’ira dei fan di Fedez a causa di una frase da lei pronunciata all’interno della casa del GF Vip.

Oriana Marzoli: la frase su Fedez

Nella casa del GF Vip è stata trasmessa in filodiffusione la canzone di Fedez e Salmo Viola, che a quanto pare non è piaciuta a Oriana Marzoli. L’influencer ha infatti detto: “Cos’è questa musica di merd*, mettete un po’ di latino, che schifo“. Il suo commento non è sfuggito ai fan dei social e in tanti se la sono presa con Oriana per via di quanto da lei affermato.

In particolare in molti tra i fan del programma e fan di Fedez si sono risentiti per il commento della modella che, evidentemente, preferisce un altro genere musicale.

Nelle ultime ore al GF Vip Oriana Marzoli ha fatto parlare di sé per aver trascorso la notte in compagnia di Daniele Dal Moro, e in tanti sono curiosi di sapere se tra i due sboccerà qualcosa di più che una semplice amicizia.

La lite con Antonino

Nella casa del reality show Oriana ha trascorso anche una notte di passione con Antonino Spinalbese, ma a seguire l’hair stylist ha presto deciso di mettere fine alla loro liaison. In tanti sono curiosi di sapere quali sviluppi ci saranno quando Antonino tornerà all’interno della Casa e se Oriana tornerà a dire la sua nei suoi confronti.