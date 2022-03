GF Vip, scoppia la lite tra Barù e Lulù Selassié: urla e accuse nella Casa più spiata d'Italia.

Lite inaspettata nella Casa del GF Vip, protagonisti Barù Gaetani e Lulù Selassié. A far perdere la pazienza al nobile toscano è stato l’ennesimo atteggiamento irrispettoso della principessa etiope. Quest’ultima, neanche a dirlo, ha dato vita ad una scena in perfetto stile “surreality”.

GF Vip: scoppia la lite tra Barù e Lulù

Ad aver fatto esplodere la lite tra Barù e Lulù è stata l’asciugatrice. No, l’elettrodomestico non ha preso vita, ma è stato utilizzato in modo inappropriato dalla principessa etiope. La fidanzata di Manuel Bortuzzo, nello specifico, ha tolto gli indumenti che erano all’interno per mettere i suoi. Gli abiti che sono stati accantonati in magazzino, accartocciati in una cesta, erano proprio del nobile toscano. Barù, davanti all’ennesima scena irrispettosa di Lulù, ha perso la pazienza e ha affrontanto la questione:

“Non c’è discorso Lulù, dì scusa e basta. Non hai rispetto per le robe degli altri”.

La principessa etiope ha dato il via ad un vero e proprio drama, condito da pianti, accuse e urla isteriche.

Pianti, urla e accuse assurde

Lulù, neanche a dirlo, ha replicato alle accuse di Barù prendendo spunto da fatti successi nei giorni precedenti. Ha addirittura accusato il nobile di averle portato un bicchiere di acqua frizzante invece che naturale. Follia allo stato puro, neanche fossimo in un palazzo reale dell’800.

La Selassié ha replicato:

“A una ragazza non si urla in questo modo. Mi fai spaventare! Un uomo che mi urla in questo modo… a me viene da piangere! Tu non sai quello che mi è successo a me prima. Questo mi spaventa, ok?”.

Barù, stanco di assistere a scene di questo tipo, ha tuonato:

“Non hai rispetto per le robe degli altri! Eh… hai il trauma… non ti si può mai dire nulla, sei intoccabile!”.

La lite è andata avanti per parecchio tempo, con la maggior parte dei concorrenti del GF Vip impegnati a far ragionare Lulù.

L’imparzialità di Jessica Selassié

In tutto ciò Jessica Selassié ha assistito senza schierarsi né dalla parte della sorella e né tantomeno da quella dell’uomo a cui fa la corte da mesi. Questo atteggiamento, neanche a dirlo, ha fatto infuriare Lulù, che l’ha accusata senza mezzi termini. La fidanzata di Bortuzzo – che ha più volte sottolineato “Se Manuel fosse stato qui questo non sarebbe successo” – ha addirittura tirato in ballo la madre e la sorella Clarissa, sostenendo che se loro fossero state in Casa si sarebbero sicuramente espresse in sua difesa.