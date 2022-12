Gf Vip, Sonia Bruganelli va in ferie per Natale: sarà sostituita da due ex vipponi

Gf Vip, Sonia Bruganelli va in ferie per Natale: sarà sostituita da due ex v...

Gf Vip, Sonia Bruganelli va in ferie per Natale: sarà sostituita da due ex v...

Gf Vip, Sonia Bruganelli va in ferie per Natale: sarà sostituita da due ex v...

C'è aria di novità in vista del Natale. Sonia Bruganelli sarà assente due settimane, ma due ex gieffini prenderanno il suo posto.

Le festività natalizie stanno arrivando e il gf vip si sta preparando a dei cambiamenti, seppure momentanei.

Sonia Bruganelli trascorrerà le festività natalizie a Dubai con il marito Paolo Bonolis e la famiglia. In virtù di ciò l’opinionista sarà assente per due settimane. Alfonso Signorini durante il Gf Vip Party ha annunciato che la moglie di Paolo Bonolis verrà sostituita non con una persona, bensì due.

Gf Vip, Sonia Bruganelli va in ferie: chi prenderà il suo posto

A prendere il posto di Sonia Bruganelli saranno due vecchie conoscenze del Gf Vip.

Si tratta di Soleil Sorge che, com’è noto, abbiamo visto nella scorsa edizione e Pierpaolo Pretelli che ha preso parte alla quinta edizione del Gf Vip.

Alfonso Signorini, nell’annunciare questo “cambio di programma” ha dichiarato: “Sapete tutti che Sonia per un po’ non sarà con noi. E la sostituiamo indovinate con chi. Con voi due! Sì ho scelto voi due Pretelli e Soleil come opinionisti d’eccezione del Grande Fratello Vip.

Siete pronti? Ragazzi preparatevi e non fatemi fare brutte figure mi raccomando. Dovete essere sempre sul pezzo. Sole anche te mi raccomando. Il pubblico è pronto alla quadrupla dose di bastardini. Saremo un covo di vipere e bastardini. Non vedo l’ora di avervi accanto a me quindi a presto ragazzi e davvero preparatevi per questo nuovo ruolo.”

Invariato il resto del cast

Non cambierà invece il resto del cast del reality condotto da Alfonso Signorini. Giulia Salemi rimarrà al suo posto, così come Orietta Berti. Pierpaolo Pretelli ha invece esultato con un brevissimo tweet per il ruolo che sarà chiamato a ricoprire: “GF Vip”, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge opinionisti”.