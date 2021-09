Gf Vip, un concorrente rivela: “Quanto mi piace Soleil, sento che c’è possibilità”

Un giovane gieffino sembra aver già dimenticato la sua ex ed essere attratto dalla bella Soleil. Alex Belli consiglia: "Vai con quelle alette, buttati".

L’amore per la sua ex fidanzata è stato ampiamente discusso, ma all’interno della casa del Gf Vip vuole riscattarsi e farsi conoscere al grande pubblico in un’altra veste: così Tommaso Eletti al Grande Fratello si è lasciato andare a confidenze e rivelazioni personali (anche scottanti nei confronti di Valentina, la sua ex) e finalmente sembra aver trovato un po’ di serenità.

Il merito è anche di Soleil Sorge, l’influencer a cui il giovane romano sembra particolarmente attratto.

Tommaso Eletti attratto da Soleil?

Tra Manuel e Lulù sembra esserci del tenero, tra baci e tante attenzioni. Come ogni anno, nella casa più spiata d’Italia prendono forma nuovi amori e non mancano le incomprensioni (spesso animate) tra alcuni concorrenti. Cupido sembra stia portando a termine la sua missione, facendo scoppiare nuove dolci scintille tra i gieffini.

È il caso di Tommaso Eletti, ex concorrente di Temptation Island, che ha confidato di essere attratto dalla bellezza sensuale di Soleil Sorge.

Tommaso Eletti attratto da Soleil? Le sue parole

Tommaso Eletti ha confessato il suo debole per Soleil. Parlando con Alex Belli, il giovane gieffino ha detto: “Quanto mi piace Soleil, sento che c’è possibilità”.

Stando a quanto dichiarato quindi, Tommaso sarebbe pronto a intraprendere una nuova love story e spera che la sua dolce metà sia proprio Soleil.

Tommaso Eletti attratto da Soleil? Il consiglio di Alex Belli

Dopo la rivelazione di Tommaso, Alex Belli ha subito voluto aiutare il giovane amico. “E allora vai con quelle alette, buttati”, è stato il suo consiglio.

L’attore, inoltre, parlando con gli altri concorrenti ha sottolineato: “Sono gremlins, arrivano alle 5, sono animaletti notturni.

Nuotano, fanno sauna, giocano a biliardo”.