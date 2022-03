Giacomo Urtis regalera un intervento estetico a Lulù e Jessica Selassié: l'annuncio sorprende i fan.

Giacomo Urtis è pronto a regalare un intervento di chirurgia estetica a Lulù e Jessica Selassié. Il medico dei Vip, dopo aver conosciuto le principesse nella Casa del GF Vip, ha stretto con loro una bella amicizia ed è pronto ad aiutarle con i mezzi che ha a disposizione.

Giacomo Urtis regala un intervento a Lulù e Jessica

Tramite i suoi profili social, Giacomo Urtis si è detto pronto a regalare un intervento di chirurgia estetica a Lulù e Jessica Selassié. Il motivo? Semplice: le due ragazze sono in finale al GF Vip e in molti sostengono che i soldi dell’eventuale vittoria, invece che per aiutare la famiglia come dichiarato, li spenderanno per operazioni di ‘bellezza’. Giacomo, dopo aver visto le accuse, ha deciso di intervenire nella querelle e ha chiarito la sua posizione.

L’annuncio di Giacomo Urtis

Urtis ha cinguettato:

“Continuate a dire che se vincono Lulù e Jessica, spenderanno la vincita da me! Impossibile perché, qualora volessero fare un intervento, glielo regalerò. In modo che quei soldi vengano usati per la famiglia”.

Giacomo, quindi, si è offerto di operare le Selassié a titolo gratuito, in modo che i soldi di una eventuale vincita vadano davvero alla famiglia delle ragazze.

Lulù e Jessica hanno davvero bisogno della chirurgia?

Mentre Lulù ha fatto più volte ricorso alla chirurgia estetica, dato ben visibile anche ad occhio nudo, Jessica sembra del tutto naturale. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: davvero le sorelle Selassié hanno bisogno di un intervento per essere più belle? La risposta, ovviamente, è negativa. La fidanzata di Manuel Bortuzzo, tra l’altro, è molto, molto più bella senza trucco e immaginiamo che lo sia altrettanto con delle labbra meno voluminose.

Jessica, invece, è stupenda così, al naturale.