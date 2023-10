Giacomo Urtis sembra aver dimenticato Fabrizio Corona grazie alla compagnia di un altro uomo. Di chi si tratta?

Giacomo Urtis, ritrovato l’amore dopo Corona: ecco con chi

Giacomo Urtis ha dimenticato Fabrizio Corona? Il chirurgo sembra aver superato la delusione dopo le confessioni dell’ex re dei paparazzi, che avevano smentito il matrimonio. L’ex gieffino ha confermato di aver creduto alle parole di Fabrizio Corona e che sarebbe stato realmente disposto a vivere una storia d’amore con lui. Fabrizio Corona ha confermato ha confermato nell’intervista a Belve di aver strumentalizzato la cosa per dare un po’ di gossip estivo. Ora che l’estate è finita, Giacomo Urtis sembra aver messo da parte il presunto flirt con Fabrizio Corona, come mostrato sui social network. Il chirurgo dei vip, infatti, sembra aver ritrovato la serenità a bordo di una Ferrari, con un uomo misterioso.

L’uomo misterioso in compagnia di Giacomo Urtis

Giacomo Urtis si è mostrato a bordo di una Ferrari rosso fiammante sul suo profilo social, in compagnia di un uomo che potrebbe essere il suo nuovo flirt. Non ci sono molti altri dettagli, ma il chirurgo ha condiviso la sua mano intrecciata a quella dell’uomo, segno che probabilmente c’è qualcosa di più di una semplice amicizia. Il chirurgo ha dichiarato di tar facendo un percorso di transizione che, per ora, sembra essersi concluso. “Chiamatemi Genny” ha scritto più volte ai suoi fan. Ma chi sarà l’uomo che lo ha fatto innamorare di nuovo?