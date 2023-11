Dopo la separazione da Giorgia Meloni, Andrea Giambruno è stato costretto a cambiare casa. Il giornalista ha lasciato la dimora che divideva con la premier e la piccola Ginevra, ma non si è allontanato molto da loro.

Giambruno: nuova casa dopo la separazione da Giorgia Meloni

Il settimanale Chi ha pizzicato Andrea Giambruno durante il trasloco dalla casa che divideva con Giorgia Meloni e la piccola Ginevra alla nuova dimora che lo accoglierà nella vita da single. A distanza di un mese dall’annuncio della rottura, il giornalista e la presidente del Consiglio hanno definitivamente separato le loro strade.

Giambruno non si allontana da Giorgia Meloni

Stando a quanto riferisce il settimanale Chi, Giambruno ha deciso di prendere casa poco distante da quella che divideva con la Meloni e Ginevra. In questo modo, Andrea riuscirà a frequentare quotidianamente la figlia, stando con lei anche quando Giorgia è impegnata con il lavoro. Il nuovo appartamento, più piccolo e modesto, si trova sempre nel quartiere Torrino, a Roma. Sulla rivista si legge: “L’ex compagno di Giorgia Meloni si è trasferito non lontano dall’abitazione di famiglia. Il giornalista di Mediaset ha scelto di risiedere il più vicino possibile alla piccola Ginevra, cui è legatissimo”.

Giambruno: vita da single dopo la separazione

Dopo la separazione da Giorgia Meloni, Andrea Giambruno darà il via ad un nuovo capitolo della sua vita, che lo vedrà libero di volare di fiore in fiore senza timori di ricevere fuorionda compromettenti. Era quello che voleva? Non possiamo saperlo, anche perché dopo i servizi di Striscia la Notizia è sceso nel mutismo.