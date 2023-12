Gianni Morandi compie 79 anni: i messaggi d'auguri degli amici vip

Gianni Morandi ha raggiunto il traguardo dei 79 anni e in queste ore in tantissimi, tra i suoi amici vip, gli hanno rivolto i loro messaggi d’auguri.

Gianni Morandi: il 79esimo compleanno

Oltre ad essere uno dei cantanti italiani più famosi di sempre, Gianni Morandi è anche considerato una vera e propria star dei social e, in queste ore, una pioggia di auguri ha travolto il celebre cantante, che ha compiuto 79 anni. Tra coloro che gli hanno inviato i loro messaggi d’auguri vi sono stati anche Emma Marrone e Fabio Rovazzi, mentre Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha scritto: “Auguri King! Che meraviglia sei, avrei potuto scriverti solo una canzone così: meraviglia!”. A lui si è aggiunta anche l’attrice Chiara Francini, che ha scritto: “Gianni, ti si ama!”.

Il celebre cantante ha ringraziato via social tutti coloro che, in queste ore, gli hanno fatto i loro auguri e in tanti tra i suoi fan sono impazienti di sapere come abbia trascorso la speciale giornata del suo compleanno. Di solito Gianni Morandi ama trascorrere il suo compleanno in famiglia, in compagnia dei suoi figli, dei nipoti e soprattutto della sua amatissima moglie Anna Dan. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli sui social?