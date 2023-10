Giorgia Meloni ha incontrato il presidente di Cop28 è ha definito il cambiamento climatico come «una sfida importante per il pianeta e l’umanità».

Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente designato della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28), Sultan Al Jaber, con cui ha parlato della lotta al cambiamento climatico e della transizione ecologica. Queste, come si legge nella nota, rappresentano «una sfida importante per il nostro pianeta e per l’umanità e richiede un’azione forte e ambiziosa da parte di tutti i Paesi».

Nello specifico, Giorgia Meloni e Sultan Al Jaber hanno quindi condiviso l’urgenza di accelerare sull’agenda globale in materia cambiamento climatico, portando avanti un processo di carbonizzazione. L’obiettivo, ha proseguito la leader di Fratelli d’Italia, è quello di rafforzare l’azione di tutti gli Stati «a un ritmo molto più rapido, al fine di raggiungere gli obiettivi di lungo termine previsti dall’Accordo di Parigi».

Le parole del presidente di Cop28

A far seguito all’incontro con il presidente del Consiglio italiano, Al Jaber ha lasciato questo comunicato sul sito web di Cop28, in relazione all’Expo City di Dubai, che si terrà a inizio dicembre: