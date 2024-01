Giornata della Memoria, Giorgia Meloni: "Dobbiamo lavorare per combattere l'antisemitismo"

In occasione della Giornata della Memoria il mondo della politica ha ricordato gli orrori della Shoah e condannato l’antisemitismo che ha portato alla morte di sei milioni di ebrei. Tra le autorità che si sono espresse su questo tema c’è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, nella sua lunga riflessione ha anche posto l’accento su come il Governo si sia attivato per contrastare quella che è stata definita una vera e propria piaga.

Giornata della Memoria, Meloni: “Dobbiamo combattere l’antisemitismo

in tutte le sue declinazioni”

La presidente del Consiglio Meloni ha evidenziato quelli che sono gli impegni che il Governo ha scelto di portare avanti per combattere l’antisemitismo: “Noi dobbiamo lavorare per combatterla in tutte le sue declinazioni, vecchie e nuove. È una priorità di questo governo e siamo felici che in questa sfida così impegnativa possiamo contare sulle competenze, le capacità e l’esperienza del generale Pasquale Angelosanto come Coordinatore nazionale per la lotta all’antisemitismo”.

“Con la Shoah l’umanità ha toccato il suo abisso”

Non ultimo il capo del Governo ha sottolineato l’importanza centrale del museo della Shoah che “si occuperà di tramandare la memoria della Shoah e che siamo certi darà un contributo determinante affinché la malvagità del disegno criminale nazifascista e la vergogna delle leggi razziali del 1938 non cadano nell’oblio”.

Sull’olocausto ha infine osservato: “Il 27 gennaio di 79 anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’orrore della Shoah, il deliberato piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico. Con la Shoah l’umanità ha toccato il suo abisso. Un evento storico la cui unicità – per presupposti, scientificità della pianificazione e modalità di esecuzione – è necessario ribadire con chiarezza”.