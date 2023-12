Filippo Turetta è ancora nel carcere di Verona in attesa di una condanna definitiva per l’omicidio di Giulia Cecchettin. Il ragazzo ha già confessato di aver brutalmente ucciso la sua ex fidanzata, ma potrebbe comunque non dover scontare un ergastolo.

Filippo Turetta può evitare l’ergastolo: il motivo

Gli avvocati difensori di Filippo Turetta stanno lavorando, come il loro ruolo richiede, per provare a minimizzare quanto più possibile la pena per il ragazzo e stanno giocando sin dall’inizio sul tavolo delle aggravanti. Ed è proprio questo il punto sul quale si concentrerà la parte fondamentale del processo: se c’è premeditazione il killer potrebbe avere un ergastolo per omicidio volontario. I suoi legali, invece, spingono sulla preordinazione.

Filippo Turetta può evitare l’ergastolo: la preordinazione

Sembrano cambiare solo poche lettere, ma in realtà tra premeditazione e preordinazione passa molto del futuro di Filippo Turetta. Con questo secondo concetto, a livello giuridico, si intende “Una preparazione dei mezzi minimi necessari all’esecuzione” che esclude, dunque “La completa e rafforzata volontà dell’autore dell’omicidio di commettere il reato“. A questo va poi aggiunta una riflessione sul tema della crudeltà, un altro elemento che potrebbe costituire una pericolosa aggravante per Turetta. Al momento, non è semplice capire come andrà questa vicenda, mentre le indagini sono ancora nel pieno del loro corso.