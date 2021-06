Giulia Salemi: il commento piccante su Pierpaolo Pretelli che stravolge i fan

In un nuovo video condiviso con i fan, Giulia Salemi ha espresso un commento alquando bollente su Pierpaolo Pretelli: ecco di cosa si tratta

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno convivendo da qualche tempo dopo la fortunata esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Il reality ha difatti permesso loro di conoscersi meglio, consolidando un rapporto che oggi sembra procedere alla grande.

“Ciò non toglie che non posso avere un bellissimo rapporto con Pierpaolo con cui mi trovo benissimo!” Ce ne eravamo accorte Giulia#prelemi pic.twitter.com/xsMr84uzX0 — Laura Basini (@laura_basini) June 30, 2021

Dimostrando di essere una coppia ben assortita e avversa a ogni possibile maldicenza sul loro conto, Giulia e Pierpaolo appaiono spesso insieme anche sui social, dove amano condividere coi fan i momenti salienti delle loro giornate. Proprio nelle scorse ore, ad esempio, i due hanno registrato alcuni video mentre si trovavano a cena. In tale clip, la Salemi ha però fatto anche dei commenti piuttosto piccanti sul modello marateota che hanno letteralmente spiazzato i tanti follower della coppia.

Giulia Salemi si lascia andare

Nel dettaglio, la popolare influencer italo-persiana ha inquadrato Pierpaolo con un filtro deformante, per poi commentarne la grandezza di occhi e labbra. Lasciatasi poi andare a spron battuto alle battute piccanti, l’ex gieffina ha quindi affermato come il suo compagno non avesse soltanto occhi e labbra enormi… Resasi conto della piccola gaffe, Giulia Salemi è infine scoppiata a ridere, mentre Pierpaolo la guardava in modo perplesso.

I fan, divertiti dal simpatico sketch, non hanno mancato di rimarcare il loro affetto verso i due ex protagonisti della casa di Cinecittà.