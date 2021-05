Giulia Stabile ha confessato la sua opinione su Maria De Filippi e Sangiovanni, ma ha evitato di esprimersi su Alessandra Celentano.

Dopo aver conquistato la vittoria ad Amici 20 la ballerina Giulia Stabile si è raccontata senza freni senza nascondere le sue impressioni sulle persone conosciute all’interno del talent show.

Giulia Stabile e Alessandra Celentano: le parole

Giulia Stabile, giunta in finale insieme al fidanzato Sangiovanni, ha conquistato la vittoria ad Amici di Maria De Filippi.

La ragazza ha speso parole gentili per il suo fidanzato, per la conduttrice del talent show e per la sua insegnante Veronica Peparini, mentre per la coreografa Alessandra Celentano ha preferito liquidare l’argomento: “Non me la sento tanto di dire qualcosa su di lei. Il mondo della danza sa già tutto quanto”, ha dichiarato lapidaria. Dunque sembra evidente che tra le due non corra buon sangue e del resto l’insegnante di Amici è più volte balzata agli onori delle cronache per i suoi modi particolarmente severi nei confronti degli alunni.

In particolare ha fatto discutere il modo in cui l’insegnante se l’è presa con la ballerina Martina Miliddi (poi eliminata dallo show) che in seguito alle sue accuse era scoppiata in lacrime.

Giulia Stabile: il rapporto con Sangiovanni

Oltre ad aver conquistato la vittoria e il montepremi di oltre 200mila euro (che ha affermato di voler investire per aiutare sua madre e per continuare a studiare danza) Giulia Stabile ha conquistato il cuore di Sangiovanni partecipando ad Amici 20.

La storia tra i due a quanto pare starebbe procedendo a gonfie vele e la giovane ballerina ha confessato che si tratterebbe del suo primo amore. “Il primo amore. Il primo bacio. Sangio è il primo di tutto”, ha affermato.

Giulia Stabile: il rapporto con Maria De Filippi

La giovane cincitrice di Amici 20 ha confessato i dettagli e i retroscena anche del suo rapporto con Maria De Filippi, che le sarebbe stata vicina durante la sua partecipazione allo show dimostrando di essere “qualcosa di più” che una semplice conduttrice.“Maria è una donna stupenda, ha un cuore e un’energia unici, è stata meravigliosa con tutti quanti noi”, ha dichiarato Giulia Stabile, molto grata alla conduttrice per ciò che ha fatto per lei. In tanti tra i fan non vedono l’ora di sapere se ci saranno ulteriori novità nel futuro della giovane ballerina che sembra aver conquistato tutti con il suo sorriso e la sua spontaneità.